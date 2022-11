OCA implanta Política de Atendimento ao Cidadão no Detran e no Cecon

- Publicidade -

Com o objetivo de melhorar o atendimento prestado ao cidadão acreano, mais dois órgãos receberam capacitação sobre a Política de Atendimento ao Cidadão. De 7 a 10 deste mês, os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) tiveram cursos sobre Ética no Serviço Público, Gestão da Qualidade, Posturas e Comportamentos no Ambiente de Trabalho e Como utilizar uma linguagem simples para com o cidadão.

A capacitação, promovida pela Organização em Centros de Atendimento do Acre (OCA), focou na melhoria dos atendimentos em saúde ao público, tornando-o mais eficiente e humanizado.

“Ficamos felizes de ter mais dois parceiros que trabalharão em conformidade com a política de atendimento estadual, que estabelece critérios de qualidade e eficiência no trabalho de atendimento ao cidadão. Isso é um ganho muito grande para a nossa sociedade, que poderá contar com os órgãos atuando com qualidade e respeito ao cidadão, elevando o nível do serviço público no Acre”, afirma a diretora da OCA, Fran Britto.

De acordo com o chefe de Departamento da Política de Atendimento da OCA (Depoa), Anderson Cogo, a Política de Atendimento não é exclusiva à OCA e suas centrais, ela está disponível para todo o atendimento das instituições públicas vinculadas ao Estado do Acre.

“É de fundamental importância essas parcerias para que possamos, em conjunto, implementar boas práticas de gestão de atendimento. A capacitação é mais um módulo importante das rotinas de implantação, que também abrange visitas técnicas, diagnóstico, reuniões de planejamento e monitoramento”, diz.

Política de Atendimento ao Cidadão

A Política de Atendimento ao Cidadão foi estabelecida no Acre por meio do Decreto n° 3.357, em 2008. A implantação nos setores públicos é de responsabilidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA). A medida garante a excelência nos serviços prestados pela administração pública do Estado.

Fonte: Agência do Acre