O retorno de ‘O Rei do Gado’ e ‘Quatro por Quatro’ é comemorado por Letícia Spiller que afirma: “Marco na minha vida”

- Publicidade -

Os fãs de Letícia Spiller e das grandes novelas da Rede Globo terão bastante entretenimento vindo de reprises. Na última segunda-feira (07), “O Rei do Gado” vai ser exibido no “Vale a Pena Ver de Novo”, enquanto “Quatro por Quatro” entrou para o catálogo da Globoplay. “Duas personagens, duas novelas que eu tive a felicidade de participar e que foram um marco na minha carreira como atriz na televisão”, disse ela.

A atriz, então, aproveitou o momento para conversar com seus fãs sobre os folhetins. “Letícia, você lembra qual foi a sensação de gravar as suas primeiras cenas de Quatro Por Quatro?”, perguntou uma seguidora. “Deu um frio na barriga, uma sensação de novidade, aventura, a Babalu era uma personagem desafiadora para uma iniciante em novelas! Agarrei com os dentes”, respondeu ela.

Um perfil de fãs perguntou também como foi ter gravado “Rei do Gado” grávida. “Grávida de 3 meses, enjoando, mas foi visceral. Eu acho que senti na pele toda aquela lida das mulheres boias-frias [trabalhadores rurais sem vínculo empregatício e que migram de acordo com o ciclo produtivo] que trabalhavam nas roças de café, vivenciei tudo aquilo com elas e foi muito rico como experiência e conhecimento do nosso Brasil”, comentou.

A atriz, brincou ainda, que aproveitava os intervalos entre as cenas para tirar um cochilo embaixo dos pés de café.

Fonte/ Portal istoe.com