O que sobrou do maior iceberg já visto caminha em direção à morte

No deslocamento para o Norte, que ocorre na sequência, as águas mais quentes provocam o derretimento total do gelo.

“À medida que continuam a derivar para o Norte, os icebergs geralmente são empurrados para o Leste pela poderosa Corrente Circumpolar Antártica que afunila através da Passagem de Drake. A partir desse ponto, os icebergs muitas vezes voam para o norte em direção ao equador e derretem rapidamente nas águas mais quentes da região”, afirmou o Observatório.

Maior iceberg flutuante

Por enquanto, o A-76 está do mesmo tamanho. Dados coletados em junho deste ano, pelo Centro Nacional de Gelo dos EUA, revelaram que o maior pedaço remanescente do que já foi o maior iceberg flutuando nos oceanos do mundo tem aproximadamente as mesmas proporções que tinha na época em que se soltou do iceberg-mãe.

Mas é praticamente impossível que ele permaneça assim por muito tempo. A passagem de Drake é famosa pela viagem só de ida para estes blocos de gelo.

A Corrente Circunpolar Antártica (ACC), que flui internamente ao redor do planeta, contém mais água do que qualquer outra – são 95 a 150 milhões de metros cúbicos de água transportados a cada segundo, de acordo com a Britannic – e os leva para suas “sepulturas aquáticas quentes”.