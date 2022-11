O que esperar do relatório da Defesa sobre a eleição

- Publicidade -

Fontes militares disseram a O Antagonista que o relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições não trará provas de fraude eleitoral, ou seja, de intervenção deliberada para favorecer Lula.

As Forças Armadas, em seu trabalho de fiscalização, teriam apenas conseguido relacionar supostos crimes pontuais, como roubo de urnas e indícios de compra de votos em algumas seções.

Nada com capacidade de interferir no cômputo geral ou alterar o resultado final. Tudo indica que o documento será um banho de água fria nos manifestantes bolsonaristas que acampam há dias em frente a quartéis em vários estados do país.

Jair Bolsonaro, porém, deve manter viva a tese conspiratória de que foi roubado. O engajamento da militância radical nas ruas demonstra força política e lhe garante uma certa blindagem a ações judiciais.

