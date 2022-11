O paredão Weverton, acreano ds Baixada da Sobral, reforça a seleção de Tite

O goleiro acreano Weverton Pereira, de 34 anos, além de ter sido peça importante de um título histórico para a Seleção Brasileira, que foi o ouro olímpico no Maracanã, em 2016, chega para a disputa da Copa do Catar 2022 com um currículo invejável de títulos: Libertadores (Palmeiras – 2020/2021), Brasileirão (Palmeiras – 2018/2022), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-americana (Palmeiras – 2022) e entre outras conquistas na carreira profissional. Outro detalhe não menos importante diz respeito ao fato que a última vez que o Brasil venceu uma Copa do Mundo foi com um goleiro do Palmeiras entre os onze. Duas décadas depois, assim como conquistou a América, o goleiro acreano pode conquistar o mundo e igualar de vez o seu ídolo, São Marcos.

Brasil tem convocados de sete estados; Weverton será o primeiro acreano numa Copa do Mundo

Em meio aos questionamentos da convocação do experiente lateral direito Daniel Alves e o fato de apenas três atletas da lista para o Mundial do Catar atuarem no Brasil, o técnico Tite sugeriu à imprensa um levantamento no sentido de informar aos torcedores brasileiros as origens dos convocados.

Conforme levantamento da Placar, há jogadores nascidos em quatro das cinco regiões do Brasil (a exceção é o centro-oeste). Por outro lado, apenas sete dos 26 estados e Distrito Federal estão representados. Líder do ranking, São Paulo tem 12 representantes, seguido pelo Rio de Janeiro com cinco, Rio Grande do Sul com três, Minas Gerais e Bahia com dois e Acre e Espírito Santo com um.

No levantamento, a revista informou que, além dos três jogadores que atuam no Brasil (Weverton, Everton Ribeiro e Pedro), outros 22 jogam na Europa, enquanto Daniel Alves defende o Pumas, equipe do futebol mexicano.

O goleiro acreano Weverton, de 34 anos, se tornou o 20º atleta palmeirense a representar a Amarelinha em um Mundial. O atleta que tem como tradição levar a bandeira do Acre nas comemorações, já deixou claro que a bandeira vai estar na mala e espera exibi-la no Catar.

Na Marca da Cal/Acre News