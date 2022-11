O jovem que se tornou a estrela mais seguida no TikTok sem dizer uma palavra

Desempregado e sem dinheiro, o jovem teve que voltar para a casa dos pais, mas em vez de procurar um novo emprego como os pais pediam, começou a gravar vídeos.

Apesar de ter apenas um celular modesto e não possuir um tripé para apoiar o aparelho ou lâmpadas para melhorar a iluminação, Lame alcançou a fórmula que o tornou uma celebridade mundial: zombar de gravações virais sobre truques para enfrentar problemas cotidianos – mas que na verdade não funcionam – e responder a esses conteúdos fornecendo soluções simples.

As expressões e gestos com as mãos, considerados engraçados pelos milhões de espectadores, fizeram o resto.

Um de seus maiores sucessos foi o vídeo da banana, onde ele mostrou pela primeira vez como outro usuário estava descascando a fruta com uma faca afiada, enquanto ele simplesmente a pegava nas mãos e a descascava. Em seguida, apontou para a fruta com a mão, fazendo um gesto de: “É isso aí”.

Outra gravação que deu a volta ao mundo foi uma em que ele mostrava como uma mulher, que havia deixado as chaves do carro dentro com o filho, tentou alcançá-las com um pedaço de pau pela janela do veículo que estava entreaberta. No entanto, a certa altura, ela deixa cair o graveto e pede ao menino para buscá-lo para ela, o que o menino obedientemente faz.

Lame recriou o vídeo com um menino da mesma idade, mas em vez de tentar alcançar as chaves com o bastão, pediu ao menino que lhe entregasse as chaves e resolveu o problema.