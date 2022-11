O bom velhinho? Idoso que trabalhava como papai noel confessa que matou oito homens

- Publicidade -

McArthur trabalhava em um shopping em Toronto, no Canadá. Ele entretia famílias e crianças para poder esconder os crimes que cometia fora do papel de bom velhinho. Em sua vida secreta, ele matou oito homens por enforcamento após atrair eles para sua casa.

A maioria de suas vítimas tinha alguma ligação com o Village, bairro LGBTQIA+ de Toronto. Quase todas tinham ascendência do Oriente Médio ou do Sul da Ásia.

Fotos encontradas pela polícia

O serial killer utilizava um aplicativo de relacionamento para conhecer as vítimas. O nome de usuário de McArthur era “Silver Fox” e na descrição ele dizia que gostava de “levar um cara ao limite”.

McArthur vestia as vítimas com um casaco de pele e fotografava os homens antes e depois da morte. Em sua casa a polícia encontrou pastas numeradas de cada um dos oito homens que ele assassinou.