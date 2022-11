O arrependimento de Flávio Bolsonaro sobre Carla Zambelli

O arrependimento veio após o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro ser informado de que o caso, ocorrido um dia antes do segundo turno das eleições, prejudicou o desempenho eleitoral do pai.

Segundo aliados, a campanha estava em um bom momento no sábado, com a exploração da fala de Lula sobre os microempreendedores individuais (MEIs), mas o episódio de Zambelli reverteu o cenário positivo. Flávio foi um dos poucos integrantes da campanha de Bolsonaro a sair em defesa da deputada. A maioria, como mostrou a coluna, atuou nos bastidores para tentar distanciar o caso de Bolsonaro.