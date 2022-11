Número de visitantes nos cemitérios diminuiu porque o amor esfriou, diz coveiro

- Publicidade -

Para o chefe do Departamento de Serviços Cemiteriais e Funerários na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, Marcos Bryan, mais conhecido como Marcos Coveiro, a diminuição na quantidade de visitantes nos cemitérios de Rio Branco tem uma explicação: a conversão da pessoas ao mundo evangélico e o esfriamento do amor.

“A cada ano que passa a quantidade de pessoas visitando os cemitérios diminui. Isso porque algumas pessoas viraram evangélicas, outras foram embora e também porque, como diz a Bíblia, o amor de muitos esfriará”, diz.

Marcos Bryan informa que, diferentemente do que é divulgado de que mais de 30 mil pessoas visitariam o Cemitério Jardim da Saudade, o local deve receber no máximo seis mil pessoas nesta quarta-feira.

Fonte: Notícias da Hora