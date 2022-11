Novos ares: Após separação de Buaiz, Wanessa Camargo é empresariada pelo irmão

- Publicidade -

Nesta quinta-feira (03/11), Igor Camargo, 29 anos, concedeu uma entrevista à “Revita Quem” e falou sobre a nova fase que sua irmã, Wanessa Camargo, 39, vive. Vale lembrar que a cantora passou por muitas mudanças neste ano de 2022. Em maio ela se separou de Marcus Buaiz, 42, e recentemente assumiu seu relacionamento com Dado Dolabella, 42.

Igor Camargo é o novo empresário de Wanessa

Logo a princípio, o irmão mais novo de Wanessa explicou que, mediante aos fatos, ele tomou à frente dos negócios da carreira da cantora, algo que já havia sido pensado: “Depois da separação dela, ela quis mudar algumas pessoas da equipe, porque eram funcionários dos dois e já conversava comigo de eu trabalhar com ela em alguns projetos específicos. Acabou que ela estava precisando de alguém mais focado no financeiro e eu entrei. Já comecei 100% envolvido na carreira musical e no retorno aos palcos dela, na publicidade.“, disse.

Em seguida, Igor não poupou elogios à irmã: “Não é porque sou irmão, mas a Wanessa tem muita presença de palco, canta muito bem. Ela é uma artista completamente madura e formada.”, comentou. Sobre a turnê ele disse que foi ele um dos maiores incentivadores de Wanessa: “Falei que era um desperdício ela não estar em uma turnê agora. Antes mesmo de eu forçar um pouco mais a barra, ela falou que já estava com tudo esquematizado, como ia ser essa turnê nova e eu entrei de cabeça.“, relembrou.

Na sequência, o administrador disse que Wanessa não deixou a vida pessoal afetar sua carreira profissional: “Ela está muito dedicada ao trabalho. Independentemente da vida pessoal, ela está com uma maturidade incrível. A gente sabe que quando a nossa vida pessoal muda um pouco, nossas emoções variam de um dia para o outro. Mas você tem que ter determinação e foco para cumprir suas responsabilidades de shows, entregas para os contratantes e oferecer para o seu público o que ele quer (…).“, comentou.

Relação com Dado Dolabella

Por fim, Igor também falou sobre sua relação com o cunhado, que foi ex-namorado de Wanessa na época da juventude da cantora: “Conheço o Dado, mas não tenho intimidade, porque nem tivemos tempo para isso. Eles já tiveram um namoro lá atrás, quando eu era criança. Sei por relatos e por uma memória vaga que eu me dava muito bem com ele. Hoje, ainda não o conheço. Não estou falando que tenho que conhecer e aprovar nada. Sou apenas o irmão caçula dela. Enquanto ela estiver feliz, está tudo certo.“, disse.

Fonte: Jetss