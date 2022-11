Novo saque do FGTS é autorizado para estes municípios

- Publicidade -

Trabalhadores de dois estados brasileiros estão autorizados a realizar uma retirada de até R$ 6.220 ao saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Conhecida como saque calamidade, a modalidade é autorizada quando a área de residência do cidadão foi atingida por desastre natural.

A família deve estar em necessidade pessoal, urgente e grave e o estado de calamidade pública precisa ter sido decretado pelo governo em até 30 dias a partir da ocorrência do desastre natural. A autorização do saque ocorre após publicação de uma portaria pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

O governo considera as seguintes situações para fins de saque:

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;​

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;​

Alagamentos; ​

Vendavais ou tempestades;​

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;​

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água.

Saque do FGTS em 10 cidades

As fortes chuvas que atingiram o país nos últimos dias prejudicaram moradores de ao menos dez cidades, que foram autorizados a realizar o saque-calamidade. Em todos os municípios, o resgate termina em novembro ou dezembro.

O trabalhador precisa ter saldo positivo nas contas do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses para estar apto a participar. Veja onde a modalidade está disponível:

Estado Município Data final para solicitação Rio Grande do Sul Cachoeirinha 13/12/2022 Eldorado do Sul 29/11/2022 Rio Pardo 11/12/2022 Santa Catarina Balneário Piçarras 19/12/2022 Cordilheira Alta 16/11/2022 Joinville 11/12/2022 Penha 26/12/2022 Porto Belo 21/12/2022 São José do Cerrito 21/11/2022

Caixa Econômica Federal

Fonte: Edital Concursos Brasil