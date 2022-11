Novo presidente: Lula revela o que vai acontecer com o Farmácia Popular no Brasil

- Publicidade -

Durante as eleições, o Farmácia Popular foi um dos temas mais discutidos, principalmente durante o segundo turno. O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, agora eleito presidente, criticou o plano de orçamento 2023 proposto por Bolsonaro, que prevê reduzir em 60% a verba destinada ao programa social.

A justificativa para essa adequação era para acomodar as emendas do orçamento secreto, que gerou polêmica na ocasião em que foi anunciado. Tanto Bolsonaro quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, declararam que o plano orçamentário era apenas um documento inicial e que ele passaria por mudanças. Dentre elas, um possível aumento nos gastos com o Farmácia Popular.

Mas com o fim das eleições e a mudança do cenário político, caberá ao próximo presidente a missão de criar uma nova proposta orçamentária para 2023, que promete mudar os rumos da aplicação de verbas federais em ações pelo país.

Lula revela o que acontecerá com o Farmácia Popular

Segundo informações de bastidores, obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo, a ideia de Lula é subir o valor destinado ao programa Farmácia Popular em mais de R$ 1,2 bilhão até o final deste ano. A ação, no entanto, vai exigir do próximo presidente um esforço para dialogar com a atual bancada do Congresso Nacional.

Nesta semana, reuniões para discutir o tema já aconteceram. Uma delas entre o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), da equipe de Lula, e o senador Marcelo castro (MDP-PI), atual relator da proposta de orçamento no Congresso Nacional. Os parlamentares vão discutir para encontrar a melhor solução a respeito dos subsídios destinados ao Farmácia Popular e Auxílio Brasil no valor de R$ 600, uma das promessas de campanha de Lula.

Sobre o Farmácia Popular

O Farmácia Popular é um programa social criado em 2004 com o objetivo de conceder remédios de graça o com descontos vantajosos para a população de baixa renda.

São atendidos aqueles com doenças que exigem o tratamento contínuo pelo uso de medicamentos, como diabetes, asma e hipertensão. A distribuição dos remédios acontece em parceria com farmácias privadas. Confira a lista de medicamentos oferecidos aqui.

Edital Concursos Brasil