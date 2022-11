Novo preço da gasolina choca brasileiros; confira o valor!

- Publicidade -

A gasolina tem estado entre os assuntos mais comentados ultimamente. Isso porque os valores dela estão completamente instáveis. Diversas discussões estavam criticando a Petrobrás por não cobrar o mesmo do mercado internacional.

Alguns especialistas comentaram até sobre uma possível ligação com as eleições. Contudo, agora que as votações terminaram, a empresa voltou a subir a quantia do combustível. Saiba quanto ele está custando nas bombas.

Gasolina mais cara

A gasolina subiu mais uma vez. Essa é a terceira vez consecutiva dentro das últimas semanas. Os pontos de gasolina já estão começando a cobrar pelo combustível, um valor que não cabe no bolso dos brasileiros.

Na última semana, encerrada no dia 29, o preço médio passou de R$ 4,88 para R$ 4,91. Assim, foi possível observar uma alta de 0,6%.O lugar com o valor mais alto encontrado foi o Pará. Nessa região o litro passou para R$ 5,79.

Mesmo aumentando a quantia, a defasagem em relação ao mercado internacional é bastante grande. A Associação Brasileira de Importadores de Combustível (Abicom) realizou cálculos e mostrou que no início desta semana, dia 31, a defasagem da gasolina em relação ao Preço de Paridade de Importação (PPI) chegou a cerca de 16%.

Com isso, podemos saber que se a Petrobrás realmente ajustasse os valores da gasolina para o preço mundial, ela poderia aumentar 16%. Isso representaria nas bombas uma alta de R$ 0,63 a cada litro.

Vale lembrar que o PPI é a política utilizada pela estatal para ser possível reajustar os valores do combustível em todo o território nacional. Porém, como mostram as pesquisas da Agência Nacional do Petróleo (ANP), isso não está ocorrendo.

Ao perceber o número, é possível observar que nenhuma correção foi feita desde o começo de setembro. Nessa época houve uma queda de 7% do preço da gasolina diretamente nas refinarias do país.

E o diesel?

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) traz informações também acerca do diesel. A situação dele parece estar um pouco melhor que a da gasolina. Isso porque ele ficou mais barato durante as últimas duas semanas.

O óleo teve um valor médio que passou de R$ 6,59 para R$ 6,56. Porém, sua defasagem em relação aos valores internacionais é grande. Ela chega a 25%. Isso é equivalente a R$ 1,62 por litro. Os cálculos são da Abicom.

Quando procurada para comentar acerca dessa diferença, a Petrobrás comenta que não está com os valores defasados. Segundo ela, a mudança foi referente a algumas mudanças na adoção de metodologias diferentes.

A empresa comenta que os valores estiveram sim desalinhados porém, já não seguem mais a defasagem em relação ao mercado internacional. De acordo com as contas da estatal, a gasolina e o diesel não sofrem problemas de mudança nos valores cobrados.

Contudo, o presidente da Abicom, Sérgio Araújo diz ter ficado surpreso com o diagnóstico da empresa. De acordo com ele, há algumas semanas, a instituição estava com os valores acima da paridade de acordo com os cálculos da Associação.

Depois disso, reduziu os preços e começou a tangenciais as curvas do chamado PPI preparado pela empresa. Ele ainda comenta que no momento em que os valores baixaram, a empresa repassou a diferença na quantia rapidamente para os consumidores. Agora com o aumento do valor, ela está tentando não realizar os repasses.

Aplicativos para economizar gasolina

Quando o assunto é alta da gasolina, absolutamente todos os motoristas buscam formas de economizar o combustível. Isso porque, quanto menor o consumo, menor o gasto para abastecer, o que é o foco dos indivíduos no momento atual.

Assim sendo, em meio às diversas dicas de como economizar, os motoristas acabam caindo em falácias, que podem comprometer o funcionamento do veículo. No entanto, existem aplicativos que, de fato, ajudam a economizar o combustível. Alguns deles são:

Gasoleta (bityli.com/THjqDmOwa) – ajuda a comparar quando vale a pena abastecer com gasolina ou etanol;

Abastece aí (bityli.com/qRdaqh) – o aplicativo é um programa de fidelidade da rede Ipiranga, que visa trocar o acúmulo de pontos, provenientes dos abastecimentos, por diversos benefícios;

Shell Box (bityli.com/wyUghb) – funciona da mesma forma que o Abastece aí, porém, conta com a fidelidade da rede Shell;

Premmia (bityli.com/NmnNRZ) – trata-se de outro programa de fidelidade, mas dessa vez, abrange todos os postos com a bandeira BR;

PagBank (bityli.com/zmmeTHqj) – o aplicativo oferece 2% de cashback para quem abastece na rede Shell.

Fonte: Pronatec