Novo leilão da Receita conta com celulares Xiaomi, iPhones e mais; lances iniciam em R$ 300,00!

A Receita Federal promove nos próximos dias mais um novo leilão de peças variadas, tais como aparelhos eletrônicos. Na lista estão diferentes smartphones de marcas nobres como Xiaomi, Redmi, POCO, TECNO e Apple, abrangendo tanto modelos mais velhos quanto lançamentos.

Segundo informações fornecidas pela Receita Federal, todos os 122 lotes deste pregão ficam guardados em depósitos públicos localizados em Fortaleza, a capital do Ceará. No texto abaixo repassamos algumas informações necessárias para quem quer comprar algo no pregão.

Antes de mais nada, de acordo com a Receita Federal do Brasil, a página do pregão estará aberta para entrada dos interessados na segunda-feira que vem (14) às 8h. Já o encerramento se dará no dia 22 de novembro às 18h. A saber: os lances serão classificados em ação que está prevista para se dar no dia seguinte ao encerramento das atividades no portal. Outrossim, no dia 23 deste mês. Serão listados os ganhadores de cada lote.

Com a finalidade de manter as coisas da mesma forma que em pregões anteriores, a Receita manteve a regra de que para participar é necessário ter a idade mínima de dezoito anos e contar com um CPF ou CNPJ em situação regular junto ao fisco. Pessoas de natureza jurídica também conseguem se inscrever.

Tudo que se arrematar durante o pregão deve, necessariamente, se retirar no local indicado pela Receita Federal na descrição do pregão. No caso deste leilão especificamente é a capital de Pernambuco, Recife. Entre as opções que estão na lista, com toda a certeza é possível se deparar com um lote que tenha o que você procura.

Por exemplo, os smartphones Redmi Note 8T e Redmi Note 8, ambos fabricados pela badalada indústria chinesa Xiaomi, que tem lance mínimo de R$ 300. Mas a coisa todavia não para só nos celulares chineses. Os interessados todavia podem se deparar com iPhones, Apple Watches, MacBooks. Além disso há os adaptadores USB oficiais da Maçã. Este acessório avulso custa mais de R$ 200.

Saiba tudo sobre o Redmi Note 8: a estrela do leilão da Receita Federal

O Xiaomi Redmi Note 8T, anunciado em 6 de novembro de 2019, é a versão brasileira do Redmi Note 8 com um chip NFC e um carregador rápido incluído. Sucessor do popular Redmi Note 7, ele vem equipado com um SoC Qualcomm Snapdragon 665, tela Full HD+ de 6,3 polegadas, 4 câmeras traseiras, uma delas de 48 megapixels e bateria de 4000 mAh.