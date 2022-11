Novas luzes não identificadas no céu são obeservadas por pilotos em Porto Alegre

- Publicidade -

Pilotos que voavam em direção ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), avistaram luzes não identificadas no céu na noite deste sábado (5).

Algumas pessoas até questionaram se seriam OVNIs (Objeto voador não identificado). As luzes acendiam, apagavam e se moviam rapidamente, mas não impediram o tráfego das aeronaves.

A situação misteriosa aconteceu dias depois de outros pilotos terem notado luzes no céu enquanto sobrevoavam Santa Catarina em 22 de outubro. Dessa vez, é possível ouvir os relatos dos pilotos em conversa com os controladores de voo do aeroporto Salgado Filho.

O piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre (RS) disse que estava avistando as luzes há mais de meia hora. Segundo ele, “às vezes é uma luz, às vezes duas ou três“.

Já o piloto do voo Azul 4657 disse ter avistado as luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. As luzes eram em “espiral” e apareciam girando bem forte.

A informação do suposto objeto não identificado sobrevoando o Brasil gerou bastante repercussão na web. Alguns internautas ligaram o fato à situação política do país e a recente eleição de Luis Inácio Lula da Silva.

“Antes, nenhum representante de outro país queria visitar o Brasil. Agora, até enviados de outros planetas estão dando as caras por aqui”, disse um rapaz.

“Bastou Lula ganhar que até as relações intergalácticas foram retomadas“, comentou outro. “Lula já abriu a diplomacia galáctica, o homem faz tudo”, disse mais um internauta.

Confira no vídeo abaixo o momento em que o piloto relata ter avistado luzes estranhas no céu:

🚨 URGENTE: Pilotos brasileiros relataram que viram a aparição de OVNIs. Esse objeto voador não identificado acompanhou um voo de São Paulo para Porto Alegre e tudo foi reportado em áudio para a torre da capital gaúcha. pic.twitter.com/nfnGWw3ZHI — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) November 6, 2022

Fonte/ Portal feedclub.com