Nova presidência da Junta Comercial se apresenta para entidades comerciais do Acre

A contadora Nayara Maria Honorato Souza do Nascimento assumiu a presidência da Junta Comercial do Estado do Acre até o dia 31 de dezembro e se apresentou nesta sexta-feira, 18, para as entidades comerciais do Acre.

Estiveram presentes representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e conselhos de contabilidade, administração e economia.

“Estamos aqui reunidos para apresentar a nova diretoria e estreitar laços. Queremos caminhar de mãos dadas para fomentar o comércio e desburocratizar o registro empresarial. Compartilho o sentimento de união e progresso”, reforçou a presidente.

Nayara está na Juceac há 6 anos. Iniciou como vogal, dois anos depois assumiu a titularidade e em 2020 assumiu a vice-presidência.

O vice-presidente Pedro Ferreira e Silva garantiu que a principal missão da Juceac é trazer avanços para a economia acreana.

O presidente da Federacre, Rubenir Guerra, enalteceu o trabalho da Junta no Acre: “Temos que valorizar muito essa instituição. A minha empresa de 36 anos teve o documento processado aqui e isso é motivo de orgulho. Parabenizo a todos e desejo uma boa gestão”.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis, garantiu que é visível a evolução da Junta Comercial. “Sou cliente da casa há muitos anos e sei da evolução que tivemos nestes últimos anos”.

Junta Comercial

A Junta Comercial tem como principal função armazenar, organizar e realizar registros de companhias para que possam exercer as suas atividades sem infringir a lei. Além disso, também é responsável pela abertura de empresas.

Agência Brasil