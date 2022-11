Nova onda da Covid: saiba por quanto tempo você deve ficar isolado

- Publicidade -

Nas últimas semanas, o surgimento da subvariante BQ.1 do coronavírus e o aumento dos números de casos da Covid-19 voltou a causar preocupação após um longo período de queda no número de infecções pela doença. Segundo os dados mais recentes do Instituto Todos Pela Saúde (Itps), o percentual de testes positivos para a Covid-19 saltou de 3% para 17% ao longo do mês de outubro.

Para reduzir as taxas de contaminação e recuperar o organismo da infecção pelo coronavírus, o período de isolamento continua sendo recomendado para pessoas que testaram positivo para a doença ou tiveram contato com alguém infectado.

Ômicron: vacinas atualizadas ainda dependem de aprovação da Anvisa Desde o início de 2022, o Ministério da Saúde recomenda o período de isolamento de sete dias a partir do início dos sintomas. No caso de indivíduos assintomáticos, a indicação é de cinco dias após o resultado positivo. A medida vale apenas para casos leves e moderados da doença, ou seja, quando não há mais dificuldade respiratória aguda nem febre há pelo menos 24 horas.

Se no sétimo dia o paciente ainda estiver com os sintomas, a indicação é fazer o teste novamente e um novo período de isolamento deve ser iniciado. Pessoas que tiveram contato com um infectado devem realizar o exame e manter o isolamento de cinco dias mesmo se o resultado for negativo.

O infectologista Estêvão Urbano, da Sociedade Brasileira de Infectologista (SBI), alerta que em casos raros o vírus pode ser transmitido no sexto e sétimo dia de sintomas. Por isso, é importante que, mesmo se o indivíduo estiver se sentindo bem, se cumpra o isolamento até o fim.

Devo fazer um novo teste quando melhorar?

O infectologista explica que não é preciso fazer outro teste após se recuperar da Covid-19. “Algumas pessoas com o sistema imunológico deprimido podem até ficar com esse vírus por muito mais tempo. Mas a maior parte da população, não. Portanto, não é preciso fazer um novo teste para ver se está curado da Covid-19 ou não”, afirma.

As recomendações para uma possível 5ª onda de Covid-19 continuam as mesmas da anterior: além do isolamento em casos suspeitos ou positivos, é recomendado realizar o teste e avisar parentes, amigos e colegas de trabalho em caso de confirmação da infecção. Além disso, a indicação é que, depois do fim do isolamento, pessoas que testaram positivo para a doença utilizem a máscara por pelo menos cinco dias.

