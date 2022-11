Nova função do WhatsApp pode ser um perigo para os relacionamentos

- Publicidade -

A nova função do WhatsApp está dando o que falar. Isso porque mesmo sem estar confirmada oficialmente, a modalidade já tem deixado usuários preocupados. As pessoas que desconfiam daquele com quem se relacionam estão angustiadas.

A nova atualização traz uma ferramenta que poderá ser muito útil para esconder pistas. Assim, ela aparenta ser bastante perigosa. Vale ficar atento acerca da novidade para entender como ela vai funcionar e quais os perigos.

Nova função do WhatsApp

Sabemos que o WhatsApp está entre os aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Só no Brasil são quase 150 milhões de contas que estão ativas. Assim, é bastante raro encontrar quem tenha um celular e não utilize o mensageiro.

Uma das características que o deixa mais popular são suas atualizações. De tempos em tempos, a empresa lança novas ferramentas para o aplicativo. Contudo, algumas podem gerar polêmicas. A mais nova opção a ser comentada poderá deixar casais em risco.

Recentemente, um site especializado em informações do aplicativo, WEB beta Info trouxe informações. O portal costuma comentar sobre as opções disponíveis na versão beta do mensageiro. Agora um novo recurso foi disponibilizado para esses usuários.

Vale lembrar que o WhatsApp Beta é uma opção para quem quer testar novas ferramentas. Assim, antes da novidade chegar para o público geral, o usuário beta tem acesso a opção. Com isso é possível conhecer as novidades do WhatsApp antes de todo mundo.

A nova ferramenta do WhatsApp pode ser uma grande dor de cabeça para quem tem relacionamentos. Isso porque se a pessoa desconfia do parceiro, agora poderá ter ainda mais dificuldade para descobrir deslizes.

Basta imaginar alguém com uma má intenção. Assim, essa pessoa consegue editar o que escreveu para outra. Essa parece uma situação impossível. Porém é muito provável que vire realidade no futuro.

De acordo com informações do site citado, o novo recurso permite a edição de mensagens. Agora, haverá uma opção para modificar o que está escrito. Para isso, basta selecionar a mensagem enviada e escolher o botão “Editar”.

Ainda não há muitas informações sobre a opção. Contudo, a expectativa é que ela apareça no menu da seleção de mensagens.

Além de ser um problema para relacionamentos, essa opção pode causar algo muito mais sério. Ela poderá causar situações de provas forjadas. Assim, essa situação pode causar um grande problema para qualquer pessoa. Principalmente para aquelas que cuidassem do aparelho.

Logo, as mensagens poderiam se tornar irrelevantes e não confiáveis. Essa é uma questão muito séria uma vez que, algumas vezes, são usadas como prova judicial.

Contudo, de acordo com o site, a mensagem editada seria sinalizada. Assim, ao lado da confirmação de leitura e do horário haveria a palavra “Editado”. Essa é uma possibilidade para tornar as mensagens forjadas menos problemáticas.

Dessa maneira, até agora o WhatsApp ainda não comentou oficialmente a situação. Logo, não há informações oficiais sobre a existência da opção. Muito menos sobre a situação das mensagens depois de editadas.

Com isso, os usuários deverão aguardar. Só assim será possível saber mais sobre a futura atualização e se ela realmente deverá ocorrer.

