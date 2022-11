Nova empresa que passa administrar Shopping Popular de Rio Branco começa a realizar eventos para atrair clientes

- Publicidade -

Nesta sexta-feira (18), o shopping Popular (Shopping Aquiry), através de sua nova administração trouxe atrações para atrair o público acreano as vésperas das festividades do fim de ano.

Nesta manhã de sexta-feira um grupo de Capoeira se apresentou em um espaço interno do shopping com apresentações de várias oficinas atraindo principalmente o público jovem e crianças.

O espaço não alcançou resultados positivos nos últimos anos embora as consequências da pandemia causada pela Covid-19 muitos locatários permaneceram com suas lojas e box’s abertos.

Uma notícia que pegou muitos lojistas de surpresas é a nova empresa que administra o shopping que vai cobrar R$ 100 por metros por metro quadrado de aluguel, esse valor pode acarretar até R$ 750 reais mensais.

Inconformados coma decisão alguns lojistas já começam a reivindicar através da imprensa acreana tal decisão do então prefeito da capital Tião Bocalon.

Os lojistas estão se organizando para se manifestarem em atos nas ruas e no próprio Shopping Popular para chamar a atenção da prefeitura para que venha intervir com essas cobranças que para muitos está acima da demanda que movimenta o setor logístico no local.