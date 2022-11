No programa Roda Viva, Marina critica Bolsonaro por não ligar para Lula: “Impostura”

- Publicidade -

Eleita deputada federal por São Paulo, a acreana Marina Silva (Rede) criticou ontem (31) no programa Roda Viva, da TV Cultura, o “silêncio” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a postura dele de não reconhecer a vitória do presidente eleito, Lula da Silva (PT). “A postura do Bolsonaro em não reconhecer a derrota e de não ligar para o vencedor só pode ter esse nome: impostura”, classificou.

Marina contrapôs aos jornalistas que muitos da base de sustentação do presidente Bolsonaro, no Congresso Nacional, fizeram o reconhecimento público da vitória do petista. “Isso faz com que ele fique isolado, muitos da sua própria base, os seus fiéis escudeiros já fizeram o reconhecimento, o vice-presidente já ligou para o vice-presidente Alckmin”, disse.

Em determinado trecho da entrevista, Marina comentou sobre os protestos que pipocaram pelo país na noite do último domingo (30). Na sua visão, o silêncio do presidente tem relação com os protestos que ocorrem de norte a sul do país. “Bolsonaro está isolado. O silêncio dele é a conivência com o que está acontecendo em relação aos caminhoneiros”, comentou.

Lula da Silva foi eleito com 50,90% dos votos que corresponde a 60.345.999 de votos. Votos em branco, a justiça eleitoral computou 1.769.678 (1,43%). Nulos somaram 3.930.765 (3,16%) e 20,59% de abstenções.