No limite: Falta de doadores no Hemoacre pode comprometer cirurgias eletivas do Estado.

A ausência de doadores e A falta de sangue no banco do Hemoacre pode prejudicar diretamente a realização das chamadas cirurgias eletivas do governo do Estado.

Os procedimentos são realizados por meio de um convênio com o hospital Santa Juliana. Porém, segundo a chefe de coleta do Hemoacre, Eliene Passos, algumas cirurgias, como a cardíaca, gera um consumo muito grande de sangue.

“Esse tipo de procedimento absorve em média oito a nove bolsas. Isso sem falar nas tentativas de homicídios que também ocupam boa parte do estoque”, observou.

Na manhã desta quinta-feira, 3, as poltronas destinadas aos doadores estava vazias e o movimento é menor a cada feriado.

Quem pode ser um doador?

Toda pessoa saudável com idade entre 16 e 60 anos pode ser um doador. Basta p eu curar a sede do hemocentro, na Av. Getúlio Vargas, e preencher um cadastro.

A cada doação, o doador tem direito a um dia de folga no trabalho.