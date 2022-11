No interior do Acre, Ladrões roubam fiação elétrica de Parque Centenário

- Publicidade -

O Parque Centenário localizado na cidade de Brasileia, foi alvo de ladroes que aproveitaram da madrugada para roubar parte da fiação elétrica que vem sendo instalada no local. O local vem sendo reformado e está prestes a ser entregue aos munícipes e visitantes.

A surpresa ficou para os que estão buscando um espaço consuma família e amigos, além dos que praticam esporte, na nova quadra esportiva. Sem ainda ser reinaugurada, muitos já praticam caminhada e fazem piquenique debaixo das arvores para observar as capivaras no local com seus filhos.

O caso foi registrado na delegacia de Brasiléia e possíveis suspeitos já estão sendo investigado. Os fios levados foram escolhidos pelos ladrões por terem parte de cobre, o que foi mudado para que pudessem restabelecer a iluminação no dia seguinte.

“Lamentamos muito que ladrões e vândalos não possuem o discernimento em ver que estão prejudicando-nos, a todos. Estamos trabalhando para deixar nossa cidade mais bonita e esse é um desejo de nossa prefeita, Fernanda Hassem”, disse o secretário de obras, Francisco Lima.

O Parque Centenário passou por duas enchentes do Rio Acre, e com apoio de parlamentares acreano, está sendo recuperação para oferecer espaço de lazer e a prática de esportes.

A prefeitura de Brasiléia através de uma Nota de Repúdio, lamentando o registro do roubo dos fios que está atrasando a entrega oficial aos moradores e visitantes.

O Alto Acre/Alexandre de Lima