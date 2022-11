No Interior do Acre dupla armada invade casa e um acaba morto a golpe de terçado

- Publicidade -

Duas pessoas tentaram invadir a casa de um casal, no Ramal da linha 5, em Acrelândia, interior do Acre, e um dos suspeitos acabou morto a golpe de terçado. Morreu no local, Marclilson Paiva, de 28 anos.

Conforme informações da polícia, o casal estava dormindo, quando por volta das 23h, começaram a bater na porta e janela da casa. Quando o dono da casa foi conferir, se deparou com a dupla aramada e encapuzada.

“Durante a invasão, a mulher fugiu, e um dos invasores foi atrás da esposa e deixou outro invasor sozinho com o morador. E depois esse invasor apareceu morto lá e tudo leva a crer que foi o proprietário que se defendeu e acabou vitimando o invasor. É tudo muito embrionário ainda, e precisamos de um pouco mais de tempo para poder se posicionar”, informou o delegado Dione dos Anjos.

No local, havia sinais de luta corporal no quarto do casal, segundo informações da polícia.

O delegado disse que a mulher voltou para casa por volta das 5h, e foi retirada do local por estar amedrontada. Ela já foi ouvida e levada para um local seguro.

O marido dela ainda não foi localizado. O comparsa de Paiva também não foi encontrado.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), para passar pelos exames cabíveis.

Fonte: A Gazeta do Acre