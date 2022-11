No Bairro Chico Mendes Polícia Militar apreende arma de fogo

- Publicidade -

Polícias militares do 3° batalhão apreenderam uma arma de fogo durante operação no bairro Chico Mendes, parte alta da cidade, na terça-feira, 01.

Os militares realizavam a operação relâmpago quando abordaram um veículo com dois ocupantes, durante a abordagem os indivíduos aparentavam muito nervosismo, em busca veicular a equipe policial encontrou no interior do veículo uma pistola.

Os policiais encaminharam os envolvidos, juntamente com o armamento, à delegacia para que fossem tomadas as providências sobre o caso.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PMAC