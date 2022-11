No Acre mais de mil homens já foram diagnosticados com câncer de próstata

- Publicidade -

O tumor de próstata é o segundo câncer mais prevalente nos homem no Brasil. Manter os exames em dia é a única forma de prevenir a doença, que, inicialmente, não provoca sintomas. E é pensando em estimular a saúde dos homens que a campanha Novembro Azul é desenvolvida pelo governo do Acre.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nos últimos 15 anos, 1.038 homens foram diagnosticados com câncer de próstata. Entre 2021 e 2022, houve uma redução de sete casos. No ano passado, foram registrados 51 casos, enquanto, neste ano, até o momento, 44 pacientes foram diagnosticados.

Com o tema “Homem, Cuide da Sua Saúde de Novembro a Novembro”, a campanha, neste ano, inclui palestras educativas e capacitações para profissionais da rede pública de Saúde.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA 2021), 29% da população masculina já foi diagnosticada com a doença, o que reforça a importância das ações de prevenção e de diagnóstico precoce no combate a essa neoplasia maligna. Muitos desses diagnósticos poderiam ter sido evitados se o homem se cuidasse mais. Não é à toa que, no último levantamento, foi comprovado que o homem vive cerca de sete anos a menos do que as mulheres.

Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, diagnosticar o câncer, precocemente, aumenta, significantemente, as chances de cura: 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, o exame de toque retal e o exame PSA (antígeno prostático especifico) é de extrema importância e relevância para detecção precoce da doença.

Programação Novembro Azul