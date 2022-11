No Acre, mais de 22 mil inscritos devem realizar o Enem 2022 neste domingo

- Publicidade -

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou que o estado do Acre tem mais de 22 mil inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 – que terá o primeiro dia do certame realizado neste domingo, 13 de novembro.

Já em todo o Brasil, o total de inscritos para a prova impressa foi de mais de 3 milhões e 65.066 candidatos na modalidade online, conforme o Inep.

Para quem vai realizar o Enem 2022 deve ficar atento ao horário local. Este ano a Abertura dos portões será às 10 horas, o fechamento às 11 horas e o início das provas às 11h30. Já o término das provas no 1º dia é às 17h. Porém, no próximo domingo, 20 de novembro, a prova vai terminar mais cedo, às 16h30.

Os dados do Inep apontam que somente na capital acreana, Rio Branco, são 14.140 inscritos. Do total de 22.181 inscritos este ano, 21.396 optaram por fazer a prova na versão impressa e 785 na versão digital.

As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, de acordo com o Inep. No ano passado, o Acre teve mais de 20 mil inscritos. O número de inscrições confirmadas representa um aumento de 9% em comparação com 2021.

Neste domingo, primeiro dia de provas, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 40 de língua portuguesa, 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e a temida redação. No próximo domingo – 20 de novembro, serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

