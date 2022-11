No Acre, Fórum Criminal faz Campanha Prevenção Contra a Diabetes

- Publicidade -

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Gerência de Qualidade de Vida (Gevid) promove, nesta segunda-feira, 21, no Fórum Criminal, ação referente a Campanha Prevenção Contra a Diabetes. A ação faz parte campanha 24 Horas Pelo Diabetes, empreendida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

O objetivo é verificar os níveis de glicose de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores, bem como orientações de saúde, para prevenção contra a diabetes. Da mesma maneira, alertar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce desta doença.

A Gevid informa ainda que o horário escolhido torna o teste mais eficaz, uma vez que o paciente deve estar em jejum.

A próximas unidades que serão atendidas pela equipe de enfermagem, sempre no mesmo horário das 7h às 8:30h, são:

Dia 22/11 – Fórum Juizados Especiais Cíveis

Dia 23/11 – Fórum Barão do Rio Branco

Dia 24/11 – Sede Administrativa

Conscientização

Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 11 pessoas no mundo convive com diabetes. Esta é a única doença não transmissível importante para a qual o risco de morte precoce está aumentando, em vez de diminuindo. No Brasil, em um intervalo de 10 anos, houve um aumento de 60% no diagnóstico.

O diabetes é uma doença silenciosa que afeta a saúde ocular. Uma das manifestações que atinge os olhos é a chamada retinopatia diabética, que, se não for devidamente tratada, pode levar à perda parcial ou total da visão. As pessoas que sofrem com este quadro apresentam um risco 25 vezes maior de ficarem cegas do que as que não têm este diagnóstico.

A doença é crônica e não tem cura. Pode ocorrer uma normalização nos níveis de açúcar no sangue devido ao tratamento e controle adequado. Ainda assim, é importante não abandonar o tratamento, nem o acompanhamento médico.

Cuide-se! Faça seus exames periodicamente!

[Ascom/TJAC]