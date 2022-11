- Publicidade -

As agências bancarias não vão funcionar nesta quinta-feira, 17, no Acre, em razão do feriado do Tratado de Petrópolis. Diferente dos órgãos públicos, as instituições financeiras não aderiram ao feriado que foi remanejado para a última segunda-feira (14).

Com isso, não haverá funcionamento nesta quinta-feira, 17, portanto, somente retorna nesta sexta-feira (18).

Acre News