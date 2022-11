No AC, família de Weverton festeja convocação de goleiro para Copa do Mundo; tia manda recado

- Publicidade -

O Acre e em particular a família do goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, está em festa nesta segunda-feira (7), com a confirmação da presença do arqueiro entre os 26 nomes convocados pelo tético Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele é o primeiro jogador profissional nascido no estado a ter a oportunidade de disputar a principal competição do futebol mundial.

Família do goleiro Weverton comemora convocação do acreano para a Copa do Mundo

Em Rio Branco, capital acreana, parte dos familiares do camisa 21 alviverde se reuniram em uma residência no bairro Bahia, região da Baixada da Sobral, aonde ele cresceu e surgiu para o futebol, para acompanhar a convocação. No momento do anúncio do nome do acreano, a emoção e a alegria transbordaram. As cenas foram registradas pela reportagem da Rede Amazônica Acre.

A tia de Weverton, Maria Valdeli, exaltou a carreira do sobrinho e a perseverança dele em ser um atleta profissional, além de destacar a felicidade da família pelo momento especial que o goleiro está vivendo.

– Era uma grande expectativa e agora, nesse momento, é uma grande alegria de saber que pelo trabalho, por tudo que ele já viveu, por tudo que ele passou, a trajetória dele, a carreira dele, e hoje nós estamos aqui vivendo esse grande momento da nossa vida, da nossa família e da vida do Weverton. Um menino que eu carreguei no colo, que vi crescer e vi iniciar a vida no futebol – afirma.

– O Weverton chegou e está aonde está porque ele buscou, correu atrás e merece muito estar aonde está hoje. A gente queria fazer uma grande surpresa pra ele, a nossa família, pra dizer que estamos com ele em todos os momentos. Gosto de dizer quando converso com ele que não tenho muita coisa a oferecer, mas as minhas orações para que ele tenha muita saúde, para que ele possa trabalhar com muito amor, com muita dignidade e colocado Deus acima de tudo, que é um dos méritos dele muito bonito. Então, não tem como dizer diferente. Estamos muito felizes, a nossa família está muito feliz hoje – continuou.

Val, como é chamada pelos familiares, aproveitou para mandar um recado para o goleiro, que vai vestir a camisa 12 do Brasil no Mundial.

– Deus te abençoe Weverton. Deus lhe abençoe grandemente, lhe dê muita saúde, sabedoria e que você possa trazer para o Brasil essa taça, que nós estamos aqui esperando, aguardando. Que você possa fazer um grande jogo juntamente com todos os seus companheiros e toda essa equipe maravilhosa – disse.

Figurinha carimbada em praticamente todas convocações nesse ciclo da Copa do Mundo, o goleiro Weverton conquistou o bicampeonato brasileiro com Palmeiras nesta temporada. As atuações seguras, incluindo nos jogos com a seleção, renderam ao acreano a confiança de Tite.

Ele defende o Palmeiras desde 2018 e não demorou muito para conseguir colocar o nome dele na história do Alviverde. Em cinco temporadas, o goleiro foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), campeão da Recopa Sul-Americana (2022), campeão da Copa do Brasil (2020), bicampeão Paulista (2020 e 2022), além de assegurar os títulos do Brasileirão (2018 e 2022).

Antes de chegar no Palmeiras, o goleiro foi destaque na conquista do ouro olímpico inédito com a seleção brasileira em 2018, com direito a defesa de pênalti na decisão contra a Alemanha. Pelo Athletico, Weverton foi campeão paranaense em 2016.

Weverton tem dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um pelo Corinthians (2008) e outro pela Portuguesa (2011), respectivamente, além das várias conquistas individuais.

O goleiro começou a carreira na base do Juventus-AC e também tem passagem pelo Remo, Oeste-SP, Botafogo-SP e América-RN.

Fonte: Ge