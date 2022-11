Nicolau Júnior enaltece construção de casas de apoio para mulheres vítimas de violência, ordens de serviço foram assinadas.

- Publicidade -

O governo estadual vai construir três casas abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na capital e no interior. A ordem de serviço foi assinada na tarde desta quinta-feira (3) na sede da secretaria, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Presente no evento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, enaltece os investimentos do estado em políticas públicas para mulheres. O parlamentar destacou que só nestas obras serão investidos R$ 4,8 milhões, o que demonstra que a gestão não negligenciou a área.

“De uma só vez serão construídas três unidades de apoio para as mulheres vítimas de violência, mas ações do governo vão muito além disso. As políticas públicas estão chegando em todas as cidades acreanas e temos visto esses investimentos”, comentou.

Estiveram também no evento a desembargadora Eva Evangelista, coordenadora estadual das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a secretária Ana Paula Lima, anfitriã do evento, a defensora pública geral Simone Santiago, a secretária adjunta de Segurança Pública, delegada Mardhia El-shawa e a secretária de saúde, Paula Mariano.

As casas vão ser construídas em Rio Branco, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

