Nicolau Júnior assume Governo do Acre até o próximo sábado, quando Gladson volta do Egito

- Publicidade -

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior (PP), assumiu, na manhã desta quarta-feira, 16, o Governo do Acre. Ele cumpre função constitucional, com a viagem do governador Gladson Cameli (PP) para o Egito, onde participa da COP27, e com o embarque, nesta manhã, também, do vice-governador, Major Rocha (MDB).

Nicolau Júnior reuniu a assessoria do Palácio Rio Branco com quem está criando uma agenda de Estado que será cumprida até o próximo sábado, quando Cameli desembarca no Acre de sua viagem internacional.

Acre News