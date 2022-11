Neymar recebe duras críticas após debochar de luta contra a dependência química de Casagrande

Neymar e Casagrande se estranharam mais uma vez. Após o comentarista fazer algumas observações sobre a convocação do jogador para a Copa do Mundo 2022, o atleta não gostou nada do que foi dito e revidou através de uma curtida no Twitter. Neymar, porém, pesou a mão ao tratar com deboche de um assunto delicado.

Tudo começou quando Casagrande falou que Neymar deveria mudar a postura para disputar o próximo Mundial. “Ele (Neymar) precisa decidir se ele vai ser jogador de seleção brasileira ou celebridade, se ele decidir ser jogador é um grande passo, agora, se ele decidir pintar o cabelo, se jogar no chão para chamar atenção igual ele fez em 2018, pular quando alguém encosta nele, não vai dar em nada”, disse.

Ao longo do ano, Neymar viveu altos e baixos no futebol. No começo da nova temporada de 2022, o jogador tem se destacado pela sua performance em campo. Porém, uma briga nos bastidores com Mbappé tomou conta do noticiário internacional.

Neymar curte post polêmico sobre Casagrande

Diretamente, Neymar não falou nada a respeito sobre o comentário de Casagrande. No Twitter, porém, Neymar curtiu uma publicação que debochada do comentarista tocando em um assunto que não deveria virar piada: a luta de Casagrande contra a dependência química.

“Pra variar o crack Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira”, dizia o post curtido por Neymar.

Neymar é criticado por curtida contra Casagrande nas redes sociais

Nas redes sociais, os seguidores criticaram a postura de Neymar. “Isso foi tão baixo, mas não me surpreende vindo de alguém que vive no chão… Enfim, Casagrande não mentiu, Neymar é celebridade e só”, escreveu uma.

“Ô cara medíocre esse tal Neymar. Zoar o vício alheio é fácil, quero ver declarar imposto de renda!”, comentou outra. “Comentário bem sem respeito e infantil, a cara do Neymar mesmo”, disse um terceiro.

Casagrande rebate comentário de Neymar

Em sua coluna no UOL, Casagrande publicou um texto falando sobre o ocorrido. “Tenho uma vida saudável, treino no mínimo três vezes por semana, e me dedico muito a passar a minha história para frente, com a intenção de esclarecer e ajudar o máximo de famílias possíveis”.

“[Neymar] Nunca incentivou a vacinação. Apesar de ter muito dinheiro, não se mexeu para ajudar as pessoas de Manaus que durante a pandemia estavam morrendo por falta de oxigênio. Não gastou um centavo para comprar um tubo de oxigênio, como fez o Richarlison, por exemplo. Organizou festas em plena pandemia. Portanto, Neymar, se a sua intenção foi me causar algum mal emocional, mostrando todo o seu lado preconceituoso, isso não aconteceu”, rebateu o comentarista.