Neymar pediu para que ex-cunhado, Gabigol, não fosse convocado para a Copa, diz site

O ex-cunhado e jogador de futebol Gabigol, ou Gabriel Barbosa, de 26 anos de idade, do clube Flamengo, não teria sido convocado para jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo por um pedido do também jogador Neymar Jr., de 30. Ele teria vivido um romance de idas e vindas com a influenciadora digital Rafaella Santos, também de 26.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do veículo Em Off, Neymar teria falado diretamente com Tite, técnico do time, para que Gabigol não fosse escalado para atuar no campeonato que terá início no dia 20 deste mês no Catar.

De acordo com os dados recebidos, o motivo da solicitação do craque do Paris Saint-Germain seria justamente o antigo romance entre ele e a irmã e, assim, Neymar ainda teria chamado o jogador do Flamengo de ‘moleque’.

Nas redes sociais, internautas não pouparam críticas ao camisa 10 da Seleção Brasileira. “Laudo: moleque mimado”, “O menino Ney é realmente um menino de 30 anos” e “Te manca, Neymar, não mexe com o Gabigol” foram alguns dos registros dos seguidores do perfil ‘Gossip do Dia’.

