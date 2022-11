Neto solta os cachorros em famoso após atitude agressiva e esculacha: “Idiota desses”

- Publicidade -

Durante treino preparatório da Seleção Brasileira, nessa terça-feira, Daniel Alves deu uma entrada mais dura em Pedro, atacante do lamengo. Durante o programa “Os Donos da Bola”, da “Band”, desta quarta-feira, o apresentador Neto detonou o experiente lateral-direito.

Então, 0 ex-jogador do Corinthians abriu o programa falando sobre o assunto e usou termos pesados para se referir ao atleta.

Em primeiro lugar, Neto falou sobre a atitude do jogador. “Quando a gente vê um imbecil como esse, o Daniel Alves, dar um pontapé no Raphinha no bobinho e um carrinho no tornozelo do Pedro, mostra uma coisa que aconteceu na Copa em 2018: lembra o carrinho que o Casemiro deu no Fred, que nem a Copa disputou? Sabe o que é isso? Falta de comando, o cara achar que pode tudo, o cara querer mostrar nos treinamentos coisa que ele não fez durante a temporada. Os outros jogadores estão na frente, porque terminaram seus campeonatos.” Iniciou.

Critica a decisão de Tite

Na sequência, Neto também criticou a postura da comissão técnica da Seleção. O apresentador também questionou qual poderia ter sido a repercussão se o lance tivesse ocorrido com Neymar.

TV Foco