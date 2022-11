Neste sábado (5), busca por avião da FAB que perdeu sinal em SC continuam

- Publicidade -

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina continua, neste sábado (5), as buscas por uma aeronave modelo T-25 Universal, da Força Aérea Brasileira (FAB) que perdeu o sinal por volta das 16h40 de sexta (4).

A última localização registrada do avião foi na região dos municípios de Tijucas e Canelinha, na região litorânea do estado. Em nota, a corporação informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca.

Uma aeronave SC-105 Amazonas e helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk da FAB atuam na região.

Fonte/ CNN BRASIL