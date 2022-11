“Não posso colocar política acima de um estado”, diz Gladson sobre relação com Lula

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi entrevistado na última segunda-feira (31) pelo programa Headline News na Jovem Pan, onde falou sobre sua reeleição.

Na conversa, o governador falou sobre seu primeiro mandato e os desafios para os próximos quatro anos.

“Em todas as áreas minha equipe já está fazendo um plano para identificar onde precisa melhorar. Ainda temos 60 dias para finalizar esse mandato e tentar avançar para o próximo”, disse o gestor, completando que seu maior desafio será gerar empregos.

Gladson disse estar surpreso com a eleição de Lula, mas vai procurá-lo. “Todo mundo tem que descer do palanque, e o Acre precisa do governo federal, principalmente nas áreas de segurança, saúde e infraestrutura, somos um estado com uma fronteira imensa onde o tráfico é preocupante”.

Sobre uma coalização com o presidente eleito, Gladson diz que terá uma relação institucional com o presidente da República. “Represento 1 milhão de habitantes e temos situações que precisamos de equilíbrio e não podemos criar mais problemas. Não posso colocar política acima de um estado, o período eleitoral já passou e precisamos acalmar os ânimos”.

Contilnet