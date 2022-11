“Não é papel das Forças Armadas fazer avaliação política”, diz Gleisi

- Publicidade -

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira (11/11) que não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer qualquer tipo de “avaliação política”.

Durante coletiva à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo, a deputada reeleita foi questionada sobre a nota divulgada pelos comandantes militares, na qual defendem as manifestações que vêm ocorrendo pelo país, mas condenam os “excessos” e a “restrição dos direitos”.

O texto ainda diz que os militares estão focados no seu “papel constitucional” e reafirmam o “compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil”.

A nota é assinada pelo almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos (Marinha), pelo general Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e pelo tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica).

“No meu entender, não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, se posicionar politicamente nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas. […] Eu vejo os fatos desses comandantes, desse governo, um fato que tende a ser isolado. Não acredito que a totalidade das Forças Armadas pensem assim”, disse Gleisi.

Gleisi cita a Constituição

Segundo ela, o direito de manifestação não cabe a quem atenta à Constituição. “Nós temos que defender a Constituição e a democracia”, complementou.