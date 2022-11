Na Rússia, Incêndio em boate na mata ao menos 13 pessoas

- Publicidade -

Um incêndio em uma boate na cidade de Kostroma, na Rússia, matou ao menos 13 pessoas e feriu outras cinco na madrugada deste sábado (5), de acordo com autoridades locais.

“Segundo informações preliminares, 13 pessoas morreram no incêndio. As informações estão sendo atualizadas”, anunciou o governador regional Sergey Sitnikov. “Cinco pessoas ficaram feridas e receberam assistência médica”.

A agência de notícias russa Tass divulgou que por volta de 250 pessoas foram evacuadas do local e que o incêndio pode ter começado quando um homem bêbado disparou uma “arma de sinalização” na pista de dança.

“Ele estava passando um tempo no bar com uma mulher, pediu flores para ela, com um sinalizador nas mãos. Então ele foi para a pista de dança e disparou”, disse a agência. O Ministério do Interior da Rússia disse que prendeu o suspeito de ter gerado o incêndio.

Os serviços de emergência anunciaram que o incêndio se alastrou por 3,5 mil metros quadrados. Um bombeiro informou que foram usadas 50 pessoas e 20 carros de bombeiros para extinguir o fogo.

Caso Boate Kiss

Um acidente similar aconteceu no Brasil, em Santa Maria, no Rio Grande Sul. Em 27 de janeiro de 2013, o espaço sediava uma festa universitária.

Naquela ocasião, o fogo de um sinalizador, acesso pelo vocalista da banda que se apresentava na festa, se alastrou pelo local por volta das 2h30.

Na boate, 231 pessoas morreram por asfixia. Nas semanas seguintes, outras 13 faleceram enquanto tentava se recuperar em hospitais.

Fonte: Yahoo!