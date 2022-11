Na Itália, cidade com 172 habitantes pede por mais moradores

- Publicidade -

Nesta 3ª feira (16.nov) o mundo atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Mas, nem todo lugar teve crescimento populacional. Na Itália, o município de Poggiodomo fica cada vez menos movimentado. Atualmente, são 172 moradores.

São poucos para o prefeito Filippo Marini, que deve estar entediado. Ou só estaria brincando quando disse à agência de notícias Ansa que “se dos 8 bilhões de pessoas que habitam o mundo, 200 ou 300 quisessem vir morar em Poggiodomo, eu ficaria feliz”.

Porém, ele sabe que atrair o público não será fácil, mesmo com um visual tão bonito. “Vivemos em um lugar maravilhoso do ponto de vista paisagístico, mas ficar aqui, a quase mil metros acima do nível do mar, entendo que não seja fácil. Definitivamente, precisamos de um projeto para relançar essas realidades”, defende ele, sugerindo um subsídio raro. “Seriam necessários incentivos econômicos para jovens casais para induzi-los a fazer uma determinada escolha de estilo de vida e isso permitiria um repovoamento”.

Algumas cidades italianas criaram esses tipos de programas um tanto inusitidados, como o de oferecer moradias por apenas um euro. A Itália registra mais mortes do que nascimentos desde 2007.