Na fronteira: Jovem é morto com tiro no peito em Epitaciolândia

Vagner Carneiro Queiroz, de 19 anos, foi morto com um tiro no peito na noite desta sexta-feira, dia 11, na cidade de Epitaciolândia.

Segundo informações, a vítima estaria próximo ao ginásio de esportes Wilson Pinheiro por voltas das 19 horas, quando foi surpreendido por indivíduos não identificados e atingido com um tiro no peito.

Pessoas que estavam próximo, viram o jovem caído e de imediato o colocaram no carro e seguiram em direção ao hospital daquela localidade.

O carro foi interceptado pelo SAMU próximo à delegacia e quando os paramédicos chegaram, só puderam atestar o óbito do jovem.

O delegado titular de Epitaciolandia, solicitou aos socorristas do SAMU, que deixasse o corpo do rapaz no local até a chegada do IML para que fosse preparado e em seguida ser levado à Capital, onde passará por perícia.

Ainda segundo informações, o crime pode estar ligado à guerra entre grupos criminosos que vem acontecendo na fronteira.

Guarnições da Polícia Militar do 5º Batalhão, estão realizando buscas nos bairros próximos ao local do crime, afim de localizar suspeitos.

Veja o vídeo: