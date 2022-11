Na fronteira, Giro da PM apreende armas, menor e suspeitos com drogas

- Publicidade -

Cinco pessoas, entre eles um menor, foram conduzidos para a delegacia de Brasiléia no início da noite desta segunda-feira, dia 14, por delitos envolvendo drogas e armas, sendo que dois dos são monitorados da justiça acreana.

A apreensão ocorreu durante um trabalho de rotina realizado por guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, e do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, após receberem denuncias de pessoas que estariam portando armas e comercializando drogas no Bairro José Peixoto.

No local, encontraram um menor que estaria ‘embalando’ trouxinhas com supervisão de um maior de idade, além de outro envolvido. Após uma revista pela casa, além de algumas trouxinhas de maconha, também foi localizado uma pistola de pressão e umas munições calibre 22, que seriam usadas na arma.

Dando seguimento aos trabalhos, souberam que mais outros também estariam na posse de mais armas, sendo realizado buscas nos locais citados. Na casa, localizaram um outro monitorado na posse de um revolver calibre 22 de fabricação argentina, segundo ele, usava para sua defesa já que mora afastado da cidade.

Todos foram conduzidos para a delegacia, onde serão ouvidos pelo delegado plantonista e depois serem conduzidos ao Judiciário para os procedimentos de praxe em relação ao caso.

Alexandre Lima/O Alto Acre