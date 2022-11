Na Copa do Mundo, torcedores do Equador gritam: “Queremos cerveja”

- Publicidade -

No jogo de estreia da Copa do Mundo 2022, o Equador levou a melhor contra o Catar, neste domingo (20/11), e venceu o time da casa por 2×0. Durante comemoração do bom resultado, a torcida do país sul-americano passou a fazer um pedido inusitado durante a partida: “Queremos cerveja”.

Enquanto algumas torcidas têm o hábito de puxar a ola, a do Equador encontrou, na vitória de seu país, uma forma inusitada de fazer uma reivindicação. Veja o vídeo gravado por um torcedor:

No Catar, o consumo de bebida alcoólica é proibido devido às tradições islâmicas, religião seguida no país. A proibição gerou uma série de debates e discussões nas últimas semanas e, como forma de reivindicar tal situação, equatorianos entoaram o desejo pela comercialização de cerveja durante o jogo contra o Catar, neste domingo.

Os gritos aconteceram durante o intervalo da partida que acontecia no estádio Al Bayt. Nesse momento, a equipe sul-americana já ganhava o jogo por 2×0, com gols marcados pelo capital do time, o atacante Enner Valencia.

Metrópoles