Na Copa do Mundo infartos podem aumentar em até 8%

A contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar já começou e, além de vestir a camisa e preparar a torcida, é importante cuidar do coração. De acordo com o cardiologista dos hospitais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru Dr. Vinicius Oro Popp, pessoas com hipertensão, colesterol e histórico familiar de eventos cardiovasculares devem ficar atentas para os momentos de ansiedade durante os jogos.

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostra um aumento de 4% a 8% na incidência de infarto agudo no miocárdio. Em termos absolutos, o Dr. Vinicius destaca que o crescimento é expressivo.

“No momento de tensão aumenta a pressão arterial”, diz

O médico ainda explica: “se a pessoa tem a obstrução de uma veia ou artéria do coração ela pode fazer com que a quantidade de sangue ou oxigênio para o coração não seja suficiente, podendo desencadear em um infarto”.

Problemas durante o jogo

Vinicius aconselha que se o paciente emoções como excesso de ansiedade, tensão, náusea, dor no peito, ele deve considerar ir para um serviço de emergência o mais rápido possível.

“A comorbidade precisa estar bem controlada. Os pacientes também devem evitar alimentos industrializados em excesso”, diz

O alerta do médico vale principalmente para quem tem problemas cardiovasculares ou histórico familiar de infarto.