Na COP27, Guterres alerta que mundo caminha para “inferno climático”

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, abriu os trabalhos do segundo dia da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP27, nesta segunda-feira (7/11), com um alerta à comunidade internacional.

“Estamos em uma estrada rumo a um inferno climático, com o pé no acelerador”, afirmou.

Em novo estudo divulgado nesse domingo (6/11), durante a cúpula, a Organização Meteorológica Mundial afirma que os últimos oito anos podem ter sido os mais quentes já registrados. Um relatório global divulgado pela ONU também mostra que as promessas climáticas dos países ainda não são suficientes para conter o cenário catastrófico provocado pelo avanço das mudanças climáticas.

“Estamos na luta de nossas vidas. E estamos perdendo. As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível”, afirmou o chefe da ONU.

