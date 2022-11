Na baixada, homem com problemas psicológicos é vítima de agressão física após entrar em surto

- Publicidade -

Um homem com problemas psicológicos, identificado por Odenilson do Nascimento Campos, foi vitima de tortura e agressão física, na tarde desta quinta-feira, 3, na rua da Sanacre, no bairro Bela Vista, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Familiares informaram que o rapaz faz uso de remédios controlados e frequenta o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), onde realiza tratamentos contra sua enfermidade psíquica. Nos últimos dias, Odenilson entrou em crise psicológica e começou a vagar pelas ruas do bairro, totalmente surtado.

Ainda segundo os parentes, o homem foi vítima de integrantes de uma organização criminosa, que atua no bairro, e sofreu vários tipos de violência, ficando muito machucado. No corpo do rapaz foi encontrado vários cortes superficiais feito por arma branca e muitos hematomas espalhados pelo corpo.

Um irmão de Odenilson que estava procurando o homem há dias, foi quem encontrou a vítima, quando ele saía de uma área de mata, próximo a sua residência. Imediatamente, familiares colocaram o rapaz em um carro particular e se encaminharam á Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA), onde deu entrada de cadeiras de rodas, mas estava consciente e estável.