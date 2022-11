Na Baixada, casal é esfaqueado durante briga por ciúmes

- Publicidade -

Policiais do 1°BPM, foram acionados para uma ocorrência na tarde desta quinta-feira, 3, na rua Iolanda Lima, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, onde uma dupla tentativa de homicídio foi registrada.

Segundo informações, uma ex-presidiária, identificada por Íris Galvez, teria sido a autora do crime. O casal Alcione e Novinho, bebiam em uma residência, quando a acusada chegou e iniciou uma discursão com Alcione, que avançou para agressão uma física, terminado com a vítima (Alcione) ferida com várias facadas. Íris estava armada com uma arma branca e durante a briga, sacou e desferiu vários golpes na rival.

Novinho ao ver a confusão correu para separar as duas mulheres, e acabou também sendo ferido com uma facada nas costas. Em seguida, a criminosa fugiu do local.

Populares colocaram as vítimas em um veículo particular, e encaminharam o casal para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento da Sobral), onde deram entrada em estado de saúde estável.

Moradores também acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou rapidamente duas viaturas, sendo uma de suporte básica e outra de suporte avançado, porém, ao chegar no local, as vítimas já tinham sido conduzidas por terceiros á unidade de saúde.

Militares estiveram no endereço da ocorrência, onde coletaram algumas informações sobre a acusada, mas até o momento, a mulher não foi presa. De acordo com informações, a motivação do crime seria por ciúmes.