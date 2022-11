Musk fala em possibilidade de falência do Twitter

- Publicidade -

Novo dono do Twitter alerta para gastos excedentes e admite ter vendido ações da Tesla para “salvar” a plataforma. Mídia americana relata saídas de vários diretores. Órgão regulador acompanha situação “com preocupação”.

O caos administrativo no Twitter alcançou novos contornos depois que os principais executivos de segurança da plataforma pediram demissão. As saídas ocorreram após um lançamento turbulento de novos recursos do aplicativo de mensagens curtas e gerou um aviso claro dos reguladores dos EUA.