Mulheres são presas após saquear caminhão de cerveja que tombou

- Publicidade -

Duas mulheres foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (10), após saquearem um caminhão de cerveja que tombou na estrada. O acidente foi no quilômetro 491 da BR-277, na altura de Nova Laranjeiras, na região Centro-Oeste do Paraná.

Três pessoas se feriram: o caminhoneiro, a esposa e uma criança que estavam no caminhão. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados a um hospital local.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tanto moradores locais, quanto pessoas que passavam pela estrada, começaram a retirar as cervejas inteiras que restaram no caminhão para levar embora. Duas mulheres foram pegas e levadas à Delegacia de Laranjeiras do Sul. O resto das pessoas fugiu com a abordagem da PRF.

O tombamento não prejudicou o fluxo da rodovia.

Galeria de Imagens: