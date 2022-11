Francisco foi questionado sobre as mulheres na linha de frente dos protestos no Irã, mas ele não respondeu à pergunta, focando no tema do papel das mulheres em geral.

Falando de mulheres que ele nomeou para cargos gerenciais, o papa mencionou a irmã Raffaella Petrini, vice-governadora da Cidade do Vaticano, que é efetivamente a mulher mais poderosa do Vaticano, responsável por cerca de 2 mil funcionários.

“As coisas mudaram para melhor”, disse ele, referindo-se às habilidades de gestão de Petrini, que foi nomeada no ano passado.

CNN Brasil