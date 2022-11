Mulher supostamente alcoolizada é atropelada ao atravessar Rodovia de Rio Branco

- Publicidade -

Uma senhora que não teve a idade revelada, foi vítima de atropelamento, na noite deste sábado, 5, no km 26, da AC-10, na Estrada de Porto Acre, em frente a uma madeireira, em Rio Branco.

Segundo informações, a mulher teria atravessado a rodovia, quando foi surpreendida por uma caminhonete, modelo Toyota Hilux, que trafegava sentido, Incra/Rio Branco. De acordo com o motorista, ele trafegava tranquilamente, quando se deparou com a senhora no meio da pista.

Sem tempo para frear, o veículo colidiu no corpo da mulher, que caiu no asfalto. O motorista, ficou no local, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até a ocorrência e prestou os atendimentos iniciais a vítima.

Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de grau leve, uma fratura no ombro esquerdo, um corte na cabeça e várias escoriações pelo corpo. A vítima estava supostamente sob efeito de álcool e bastante agitada.

